Европарламент заявил о необходимости введения санкций в отношении виновных в осуждении Чийгоза, Умерова и Семены

Европейский парламент считает необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в незаконно аннексированом Россией Крыму, включая тех, кто причастен к осуждению лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены. Об этом говорится в резолюции, которая была проголосована в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«(ЕП) подчеркивает, что ограничительные меры должны быть применены ко всем лицам, ответственным за грубые нарушения прав человека, включая тех, кто отвечает за осуждение и вынесение приговоров Ахтему Чийгозу, Николаю Семене и Ильми Умерову, включая крымских и российских должностных лиц, что должно включать замораживание активов в банках ЕС и запрет на въезд, (ЕП) вновь подтверждает свою поддержку решению ЕС запретить импорт из Крыма и экспорт некоторых товаров и технологий, инвестиций, торговли и услуг Крыма», - говорится в резолюции.

ЕП осуждает приговоры, вынесенные лидеру крымских татар Ильми Умерову, заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу и журналисту Николаю Семене, и требует, чтобы они были отменены, а Умеров и Чийгоз были «немедленно и безоговорочно освобождены, все обвинения против Семены должны быть немедленно и безоговорочно сняты».

ЕП также решительно осуждает «жестокие приговоры» лидерам крымскотатарской общины и другим, кто противостоит российской аннексии, таких как Теймур и Узаир Абдуллаевы, Зеври Абсеитов, Рустем Абилтаров, Муслим Алиев, Рефат Алимов, Али Асанов, Владимир Балух, Энвер Бекиров, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Черний, Мустафа Дегерменджи, Эмил Джемаденов, Арсен Джепаров, Владимир Дудка, Павел Гриб, Рустам Исмаилов, Николай Карпюк, Станислав Клых, Андрей Коломиец, Александр Кольченко, Александр Костенко, Эмир-Усеин Куку, Сергей Литвинов, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Евгений Панов, Брий Примов, Владимир Присич, Ферат Сайфуллаев, Ейдер Салединов, Олег Сенцов, Вадим Сирук, Алексей Стогний, Редван Сулейманов, Роман Сущенко, Николай Шиптюр, Дмитрий Штыбликов, Виктор Щур, Рустам Ваитов, Валентин Выговский, Андрей Захтей и Руслан Зейтуллаев, которые были осуждены после «фарсовых судебных разбирательств и сомнительных обвинений». ЕП требует отменить судебные приговоры и немедленно освободить всех задержанных.

Читайте также"Мемориал" признал журналиста Семену политзаключенным

«(ЕП) осуждает дискриминационную политику, введенную так называемой властью против, в частности, коренного народа крымскотатарской общины, нарушение его права на собственность, растущее запугивание в политической, социальной и экономической жизни этого сообщества и всех тех, кто выступает против российской аннексии», - отмечается в резолюции.

Кроме того, в документе прописано, что ЕП считает, что права крымских татар были серьезно нарушены из-за запрета деятельности Меджлиса и объявления его экстремистской организацией 26 апреля 2016 года и из-за запрета их лидерам вновь вернуться на полуостров.

«(ЕП) решительно повторяет свой призыв немедленно отменить соответствующие решения и их последствия и соблюсти распоряжение Международного Суда относительно временных мер по делу, возбужденному Украиной против Российской Федерации, которое было вынесено 19 апреля 2017 года, в котором делается вывод, что Российская Федерация должна «воздержаться от сохранения или применения ограничений на способность крымскотатарского сообщества сохранить свои представительные институты, включая Меджлис», - говорится в резолюции.

Читайте такжеЛутковская обратилась к российскому омбудсмену насчет защиты прав Умерова

ЕП также напоминает, что «реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове и к распространению нарушений свободы слова и объединений, принудительное навязывание российского гражданство стало системным, не гарантируются основные свободы; требует отмены дискриминационного законодательства и подчеркивает насущную необходимость подотчетности о нарушениях прав человека и злоупотреблениях на полуострове».

ЕП также «решительно осуждает превышающую практику перевода задержанных в далекие регионы России, поскольку это серьезно препятствует их общению с их семьями и друзьями и способности правозащитных организаций контролировать их благополучие».

«(ЕП) подчеркивает, что такая практика противоречит действующему российскому законодательству, в частности статье 73 Уголовного кодекса, согласно которой наказание должно происходить в регионе, где проживают осужденные, или в котором был вынесен судебный приговор», - говорится в документе.

Кроме того, ЕП осуждает репрессии независимых СМИ, представляющих общины меньшинств, и настоятельно призывает российские власти воздержаться от установления правовых и административных препятствий для их деятельности.

Читайте такжеAmnesty International призвала РФ немедленно отменить приговоры Чийгозу, Умерову и Семене

«(ЕП) призывает к беспрепятственному доступу для международных правозащитных наблюдателей, включая специализированные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы, с целью изучения ситуации на полуострове и создания независимых механизмов мониторинга; поддерживает инициативы Украины, направленные на решение этих вопросов в рамках Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи; призывает Внешнюю дипломатическую службу ЕС и Специального представителя Европейского Союза по правам человека постоянно обращать внимание на ситуацию с правами человека на Крымском полуострове и информировать об этом в парламенте», - прописано в резолюции.

ЕП также призывает Комиссию поддерживать проекты и обмены, направленные на улучшение контактов между людьми, а также те, которые способствуют укреплению мира, урегулированию конфликтов, примирению и межкультурному диалогу, в том числе в Крыму.

«(ЕП) призывает избегать бюрократических препятствий и поощряет более гибкие подходы, которые позволят более легкий доступ международным наблюдателям на полуостров, включая парламентариев, с согласия Киева, без этого это не будет трактоваться как признание аннексии», - говорится в документе.

Кроме того, ЕП высказал сожаление по поводу бедственного положения крымских детей, воспитывающихся без отцов, незаконное лишенных свободы, которые, де-факто, являются политическими заключенными, в том числе те, кто был переведен в отдаленные районы Российской Федерации.

«(ЕП) считает это серьезным нарушением международных прав человека, прав детей и международных обязательств Российской Федерации, таких, как Конвенция ООН о правах ребенка; призывает российские власти и так называемые власти Крыма позволить указанным лицам регулярно контактировать с членами их семей, в том числе несовершеннолетними», - говорится в резолюции.

ЕП напоминает российским властям, что по своему фактическому потенциалу оккупационной власти, которая осуществляет эффективный контроль над Крымом, она несет полную ответственность за защиту крымских граждан от произвольных судебных или административных мер.

«(ЕП) поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и вновь заявляет об осуждении незаконной аннексии Российской Федерации Автономной Республики Крым и города Севастополя; поддерживает политику ЕС и его государств-членов относительно непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и применение ограничительных мер в этом отношении; выражает глубокую обеспокоенность по поводу текущей масштабной милитаризации Крымского полуострова, которая угрожает региональной и общеевропейской безопасности», - говорится в резолюции.