В Кремле заявили о разногласиях и отсутствии консенсуса по миротворцам на Донбассе

В Кремле заявили, что в вопросе развертывания миссии ООН на Донбассе «далеко от консенсуса» и сохраняются «разногласия в модальностях».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается миссии ООН, вы знаете, что это была инициатива президента Путина, она была сформулирована российской стороной и предложена, в том числе и украинской стороне. Есть определенные разногласия в модальностях и пока еще ситуация далека от консенсуса, но тем не менее эта тема остается на повестке дня» - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН о перспективах развертывания миссии ООН на Донбассе.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких дат встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Он также уточнил, что не знает пройдет ли такая встреча до конца года.