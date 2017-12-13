В Кремле заявили о разногласиях и отсутствии консенсуса по миротворцам на Донбассе
Пресс-секретарь Путина заявил, что существуют разногласия в модальностях и пока ситуация еще далека от консенсуса, но "тем не менее эта тема остается на повестке дня".
В Кремле заявили, что в вопросе развертывания миссии ООН на Донбассе «далеко от консенсуса» и сохраняются «разногласия в модальностях».
Читайте такжеВолкер напомнил России о "Минске" и призвал прекратить вмешательство в дела Украины
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается миссии ООН, вы знаете, что это была инициатива президента Путина, она была сформулирована российской стороной и предложена, в том числе и украинской стороне. Есть определенные разногласия в модальностях и пока еще ситуация далека от консенсуса, но тем не менее эта тема остается на повестке дня» - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН о перспективах развертывания миссии ООН на Донбассе.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких дат встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.
Он также уточнил, что не знает пройдет ли такая встреча до конца года.