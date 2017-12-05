Новая встреча Волкера и Суркова: в Кремле пока не уточнили время и место переговоров

Дата и место встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера будет анонсированы после согласования.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Кода всё будет согласовано, мы всё сообщим», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, когда и где пройдет следующий раунд переговоров.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря посол США в РФ Джон Хантсман сообщил, что четвертый раунд переговоров между специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым запланирован на следующей неделе.

13 ноября в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча Волкера и Суркова. По ее итогам американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. «Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.