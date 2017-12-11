Запрос русскоязычных общин можно удовлетворить сохранением преподавания языка и литературы - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что запрос русскоязычных общин можно удовлетворить сохранением преподавания русского языка и литературы. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Украины сообщил в Twitter.

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"Новый закон об образовании предоставляет достаточно возможностей для развития языков нацменьшинств. Вместе с общинами должны разработать план его применения. Без украинского языка у наших граждан нет будущего в собственной стране. И это касается всех, включая россиян", - заявил Климкин.

"Запрос русскоязычных общин можно удовлетворить сохранением преподавания языка и литературы. Мы должны разговаривать с общинами, иначе за нас это будет делать Россия. Надо различать поддержку языка как самоидентификации и в местах компактного проживания и языка коммуникации и гибридной агрессии", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в рекомендациях Венецианской комиссии говорится, что 4 параграф 7 статьи не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными для Евросоюза и, в частности, русского языка, который является распространенным языком общения. Отмечается, что менее благоприятное отношение к русскому языку сложно оправдать и по этой причине поднимается проблема дискриминации.

"Руководствуясь вышеизложенным, надлежащим решением будет обязательное внесение изменений в статью 7 и замена ее более сбалансированными и несколько четче сформулированными положениями", - говорится в рекомендациях ВК.