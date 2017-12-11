Запрос русскоязычных общин можно удовлетворить сохранением преподавания языка и литературы - Климкин
Новый закон об образовании предоставляет достаточно возможностей для развития языков нацменьшинств, заявил Климкин.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что запрос русскоязычных общин можно удовлетворить сохранением преподавания русского языка и литературы. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Украины сообщил в Twitter.
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"Новый закон об образовании предоставляет достаточно возможностей для развития языков нацменьшинств. Вместе с общинами должны разработать план его применения. Без украинского языка у наших граждан нет будущего в собственной стране. И это касается всех, включая россиян", - заявил Климкин.
"Запрос русскоязычных общин можно удовлетворить сохранением преподавания языка и литературы. Мы должны разговаривать с общинами, иначе за нас это будет делать Россия. Надо различать поддержку языка как самоидентификации и в местах компактного проживания и языка коммуникации и гибридной агрессии", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, в рекомендациях Венецианской комиссии говорится, что 4 параграф 7 статьи не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными для Евросоюза и, в частности, русского языка, который является распространенным языком общения. Отмечается, что менее благоприятное отношение к русскому языку сложно оправдать и по этой причине поднимается проблема дискриминации.
"Руководствуясь вышеизложенным, надлежащим решением будет обязательное внесение изменений в статью 7 и замена ее более сбалансированными и несколько четче сформулированными положениями", - говорится в рекомендациях ВК.