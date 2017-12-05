От угроз прыгнуть с многоэтажки до задержания и эффектного освобождения: хронология приключений Саакашвили (видео)

Сегодня украинцы могли наблюдать за приключенческим блокбастером, в главной роли которого выступил Михеил Саакашвили. Были и угрозы прыгнуть с многоэтажки, задержания и эффектное освобождение. Не обошлось и без радикальных методов – сторонники политика начали возводить в центре Киева баррикады, разобрав для этого брусчатку. Во время столкновений полиция задержала 9 человек. Похоже, противостояние Саакашвили и власти переходит в новую стадию.

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Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали стычки. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Рады, где планируется его выступление. В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства в отношении содействия участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности (статья 256 УК).