Саакашвили своеобразно ответил на обвинения ГПУ: Порошенко чистил туфли Януковича

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили после побега из-под стражи выступил перед зданием Верховной Рады.

Он прокомментировал обвинения ГПУ в сотрудничестве с олигархом-беглецом Сергеем Курченко, обнародованные генпрокурором Юрием Луценко, передает ТСН.

Читайте такжеОстатки баррикад, выломанная брусчатка и разбитое авто силовиков: последствия освобождения Саакашвили в центре Киева (фото)

"Я обвиняю Луценко и СБУ в провокации, подтасовке фактов, создании фейковых записей, о которых я предупреждал несколько дней назад. Есть специальный департамент, который возглавляет Коваленко. О связях с "Партией регионов" не может быть речи. Порошенко был основателем "Партии регионов". Порошенко чистил туфли Януковича. Они осуществили самую грязную провокацию в стиле ФСБ. Они ошиблись: Украина – не Россия. Порошенко никогда не станет Путиным, потому что украинский народ – свободолюбивый", - сказал экс-президент Грузии.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде, где планируется его выступление.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.