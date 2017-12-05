Задержание и освобождение Саакашвили: большой фоторепортаж УНИАН

Фотографы УНИАН весь день следили за событиями вокруг задержания и освобождения экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили. Сторонники политика устроили столкновения в центре Киева, а после его освобождения все вместе пошли на митинг под Раду. Мы же отобразили все сегодняшние события в нашем большом фоторепортаже.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря 2017 года в квартиру по улице Костельной в Киеве, где проживает экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, с обысками пришли представители ГПУ и СБУ.

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Саакашвили при этом вылез на крышу здания и угрожал прыгнуть, однако в конце концов там его задержали правоохранители и посадили в машину. В СБУ объяснили, что Саакашвили задержан в рамках дела о содействие участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

При этом сторонники политика устроили столкновения под зданием, а потом начали блокировать движение машины с Саакашвили. Через несколько часов они смогли освободить политика, после чего колонной все вместе с Саакашвили двинулись к зданию Верховной Рады.