В центре Киева разбили окно автомобиля с Саакашвили

На улице Трехсвятительской активисты разбили окно автомобиля, в котором, по их данным, находится экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в момент, когда автомобиль в очередной раз пытался сдвинуться с места по Трехсвятительской в сторону Михайловской площади.

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Как сообщал УНИАН, утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, силовики провели обыски.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства относительно содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.