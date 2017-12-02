Тиллерсон и Лавров обсудят ситуацию на Донбассе во время встречи в Вене

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся на полях министерской конференции ОБСЕ в Вене в четверг 7 декабря.

Читайте такжеПорошенко и Тиллерсон скоординировали дальнейшие шаги для развертывания миссии ООН на Донбассе Об этом говорится в сообщении радио Свобода со ссылкой на чиновника Государственного департамента США. Руководители внешнеполитических ведомств США и РФ планируют обсудить актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Украине и КНДР, отмечается в сообщении.

На сайте пресс-секретарь Госдепа Гедер Науерт сообщила, что с 4 по 8 декабря Тиллерсон посетит Брюссель, Вена и Париж. Там он встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО. В Брюсселе он также проведет встречу с главой внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини.

7 декабря в Вене он примет участие в работе Совета министров ОБСЕ. Чиновник Госдепа заявил, что вопрос Украины будет стоять на повестке дня заседания ОБСЕ в Вене. Он отметил, что ОБСЕ играет значительную роль в Украине, в частности, когда речь идет о Специальной мониторинговой миссии. «Госсекретарь особенно заинтересован безопасностью населения на востоке Украины, на оккупированных территориях, где жители и далее являются целями военных операций с поощрением и с участием сил Российской Федерации», - заявил чиновник.

Он добавил, что США продолжают "переговоры со своими российскими коллегами", указывая на встречу специального представителя США Курта Волкера и помощника Кремля Владислава Суркова.

Между тем, Москва подтвердила возможность встречи Тиллерсона с Лавровым, на которой речь пойдет об Украине. Как заявили в министерстве иностранных дел России, встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона во время пребывания обоих в австрийской Вене 7-8 декабря «прорабатывается».