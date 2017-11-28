Украина должна быть готова амнистировать боевиков и дать особый статус Донбассу - Волкер

Украина должна быть готовой к выполнению своих обязательств по Минским соглашениям в части предоставления особого статуса Донбассу и ограниченной амнистии боевиков.

Об этом в интервью LB.ua заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

При этом Волкер отметил, что перед тем, как Украина должна будет выполнить свои обязательства, Россия должна выполнить требования по обеспечению безопасности на Донбассе.

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"Другая вещь, которую бы я очень рекомендовал и на важность которой я бы обратил внимание в Украине (...) - это то, что Минские соглашения содержат требования к россиянам, конечно – по безопасности, прекращению огня, отвода тяжелого вооружения, восстановлению контроля территории – но также требования, которые приняли и украинцы. И это – такие вещи, как особый статус, проведение местных выборов, ограниченная амнистия людей, совершивших некоторые преступления в рамках конфликта. За реализацию этих вещей будет отвечать Украина, если будут созданы условия, чтобы Украина могла это сделать", - рассказал Волкер.

Он отметил, что "стоит вопрос готовности Украины для соблюдения обязательств, если мы достигнем момента, когда мы добьемся введения миротворческих сил и уровень безопасности будет расти".

Спецпредставитель США также отметил, что силы боевиков в зоне конфликта "находятся под контролем российского командования".

"Также власть на этих территориях пользуется полной поддержкой со стороны России. И ясно, что решения здесь принимает Владимир Путин", - добавил Волкер.

При этом он выразил сомнение, что Путин окончательно решил, что делать с Донбассом.

Ранее УНИАН сообщал, что спецпредставитель США Курт Волкер в интервью изданию Politico выразил мнение, что конфликт на Донбассе в ближайшее время не будет урегулирован. Он считает очень вероятным, что активные военные действия продлятся в Украине и через год.

Также, в интервью Волкер высказался в поддержку поставок оружия США Украине для ее самозащиты от России.