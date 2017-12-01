В ОБСЕ назвали точное количество россиян-наблюдателей миссии на Донбассе

ОБСЕ очень внимательно относится к тому, чтобы информация в отчетах наблюдателей была объективной. Об этом заявил Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, выступая на брифинге Хельсинкской комиссии, посвященном теме "Украина: сводки с передовой", передает Голос Америки.

Читайте также"А, дорогой, привет!": представитель ОБСЕ обнялся с боевиком во время передачи тел украинских военных (видео)В общем, 40 стран направляют наблюдателей в миссии ОБСЕ в Украине, отметил Хуг. 50-60% наблюдателей - из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны - это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. На данный момент, Россия имеет контингент – 39 наблюдателей в миссии, сообщил Хуг.

"Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран, - подчеркнул Хуг. - После проведения патрулирования, все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6-8 участников – разных по национальности и происхождению".

Патрулирование является масштабной задачей, поскольку контактная линия, которая отделяет контролируемую правительством от неконтролируемой территории чрезвычайно длинная и составляет около 500 км, отметил Хуг.

Неконтролируемая правительством международная граница Украины, простирается на 400 км, а также около 70 км побережья, которое не контролируется из Киева.

Общая площадь неконтролируемой правительством территории составляет около 20 тыс. кв. км. "Это – около половины территории моей страны – Швейцарии".

"Существуют села вдоль контактной линии, которые переживают уже четвертую зиму без отопления, в некоторых нет электроэнергии, что делает жизнь очень сложной", - заявил Хуг. "Эти люди просят о прекращении огня, чтобы отремонтировать инфраструктуру". Даже два часа без огня позволят отремонтировать подключение к газоснабжению, электроэнергии, сказал Хуг.

"К сожалению, большинство противостояний происходит в густонаселенных районах или вблизи застроек" и это очень усложняет возможность поставки гуманитарной помощи, отметил представитель ОБСЕ.

Он также отметил сложности в доступе наблюдателей ОБСЕ. "Мы видим только верхушку айсберга – вы можете только представить себе напряжение, которое существует в регионах, где нет наших ушей и глаз", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о следующих шагах по урегулированию конфликта, Хуг подчеркнул: "если будут воплощены даже минимальные требования – прекращение огня, вывода тяжелого вооружения, это откроет возможности для дальнейших действий. "Сейчас проблема не в отсутствии наблюдения, а в невыполнении Минских договоренностей", - отметил он.