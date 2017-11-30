Скандал в прямом эфире: депутат назвал Евромайдан "госпереворотом" - пятеро народных избранников покинули студию (видео)

После выступления народного депутата Евгения Мураева в прямом эфире NewsOne большая часть приглашенных политических деятелей ушла из студии.

Все началось с заявления народного депутата Украины Светланы Залищук, в котором она задавала вопросы Мураеву насчет участия политика в событиях на Майдане. Отвечая на вопросы Залищук, Евгений назвал Майдан "государственным переворотом", передает NewsOne.

"Где я был во время Майдана? В Киеве. Я не считаю, что это была революция - это был государственный переворот", - заявил Мураев.

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После этих его слов последовала реакция Юрия Левченко, который назвал Майдан "святой вещью", где погибла Небесная сотня.

В результате перепалки он вышел из студии, а вслед за ним и большая часть приглашенных.

"Есть красные линии, которые не должны переходить ни ведущие, ни один канал в стране", - заявила народный депутат Алена Шкрум.

В итоге студию покинуло пять приглашенных гостей: Юрий Левченко, Алена Шкрум, Леонид Емец, Татьяна Острикова и Светлана Залищук.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября спор о Степане Бандере закончился скандалом в прямом эфире между Михаилом Саакашвили и Игорем Мосийчуком.