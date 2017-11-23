Скандал в прямом эфире: нардеп с тростью набросился на Саакашвили из-за Бандеры (видео)

Спор о Степане Бандере закончился скандалом между Михаилом Саакашвили и Игорем Мосийчуком. Конфликт случился во время программы "Украинский формат" на NewsOne.

Игорь Мосийчук спросил у Михаила Саакашвили, он за Бандеру или против. На что Саакашвили ответил, что он "за Украину".

"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", - сказал Саакашвили.

Однако Мосийчук обвинил третьего президента Грузии в коррупции и подбежал к нему с костылем.

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"Вы с компанией Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют", - заявил член "Радикальной партии".

Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку с тростью в руках помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.

Ранее экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что Украине нужна новая власть и новое правительство, которое он готов возглавить.