Вакарчука в президенты: эксперты предположили, каким главой государства мог бы стать лидер ОЕ

В конце ноября группа отечественных социологов из компаний СОЦИС, КМИС, Рейтинг и Центра Разумкова обнародовала результаты опроса политических настроений украинцев. Оказалось, что, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вошел бы в топ-3 кандидатов, лишь немного уступив лидерам — президенту Петру Порошенко (№ 1) и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (№ 2). Об этом говорится в материале журнала "Новое время".

Рейтинг главы государства — среди тех респондентов, кто пойдет на выборы,— составил 16,1 %. Аналогичный показатель Тимошенко — на 2 % меньше. Отнять еще столько же — и выйдет доля тех, кто поддержал бы фронтмена ОЕ. Неожиданный и мощный спурт Вакарчука впечатлил экспертов и аналитиков: впервые в серьезном рейтинге он оказался на призовом месте.

Как считает политолог Петр Олещук, результат лидера ОЕ указывает на фундаментальную вещь: среди украинцев появился мощный запрос на новые лица в политике. Около 20 % избирателей в стране, объясняет еще один по- литолог Владимир Фесенко, пока не определились, за кого из кандидатов в президенты голосовать в мае 2019 года.

"Но они точно не хотят поддерживать Порошенко, Тимошенко или других рей- тинговых политиков. Эти 20 % хотят более свежих и проевропейских кан- дидатов", - отмечается в статье.

Сам “канди- дат” никогда не заявлял о своих президентских амбициях. И поэтому многие эксперты, в том числе и Олещук, видят в действиях социологов сознательную манипуляцию. Фесенко уверенно говорит о том, что Вакарчука в опросник включила компания СОЦИС, близкая к экс-главе фракции БПП Игорю Грыниву.

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Это подтвердили НВ и представители КМИС, компании-“соавтора” опроса. Сразу несколько опрошенных НВ аналитиков считают: добавив лидера ОЕ в качестве кандидата в опрос, представители пропрезидентской партии пытаются “сбить” рейтинг реальных претендентов — Тимошенко и некоторых условно “свежих” лиц типа львовского мэра Андрея Садового или Анатолия Гриценко.

Подобные манипуляции — плохая идея, рассуждает Фесенко. Потому что если раньше избиратели и политики видели в Вакарчуке технического кандидата, то благодаря вышедшему опрсу лидер ОЕ “легализовался”. Причем сразу в качестве одного из лидеров.

“Возможно, Вакарчук еще сам для себя не решил, пойдет ли он на выборы. Но скрытая борьба за него уже идет”, — резюмирует по этому поводу Фесенко. Сам “бронзовый призер” формально дистанцируется от всех попыток привязать его к большой украинской политике.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов констатирует: реакция соцсетей на новость о том, что лидер ОЕ попал в топ-3 кандидатов в президенты, доказала: сторонники прочих претендентов всерьез опасаются такого конкурента. Да и политтехнологи теперь вполне серьезно относятся к высоким шансам Вакарчука войти в большую политику, рассказывает Фесенко. И дело даже не в личности самого “кандидата”.

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Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова, говорит: третье место Вакарчука в президентском рейтинге — это обозначение позиции избирателей, настроенных на обновление власти. При этом даже среди новых лиц украинцы все же хотят видеть не совсем уж профана в поли- тике. Вакарчук как раз не профан: во времена президентства Виктора Ющенко был депутатом, но до- бровольно сложил мандат. А в последние годы он время от времени высказывался на общественно- политические темы.

Эксперты пока неохотно говорят о том, каким президентом может быть Вакарчук. Многие из них настроены скептически. “Позиция у него абстрактно-нейтральная. Он всегда выступает в стиле “за все хорошее и против всего плохого”, — говорит Олещук.

“Ему нужно моральность демонстрировать, что он другой и принципиально отличается от всех этих политиков”, — считает Фесенко. Впрочем, одних лишь моральности и честности для президента не хватит. Любому новому главе государства придется столкнуться с огромным сопротивлением со стороны различных политических и бизнес-групп. И в такой ситуации политику нужна команда.

Поэтому еще на этапе выборов Вакарчуку, по мнению Фесенко, стоит показать избирателям: его поддерживает широкая коалиция общественных организаций и партий. А еще лидеру ОЕ необходимы в команде люди, компетентные в сферах обороны и внешней политики.

Олег Рыбачук, лидер общественной организации Центр. UA, и бывший глава секретариата президента Ющенко считает, что лидер ОЕ не готов выйти из зоны комфорта и попасть в абсолютно иную и враждебную среду. “Я боюсь, что это [избрание Вакарчука президентом] риск большого разочарования с самыми лучшими намерениями”, — полагает Рыбачук.

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Впрочем, Андрей Длигач, соучредитель гражданской плат- формы Нова країна, уверен, что приход Вакарчука на Банковую станет позитивом. Он считает, что Вакарчук-президент станет придерживаться прозападного курса во внешней политике, а в экономике при нем будет происходить “взвешенное либеральное движение”. Недостаток же компетенций в вопросах госуправления лидер ОЕ компенсирует другими качествами.

Фесенко же считает, что Вакарчук может стать слабым президентом. “Самый большой риск — это то, что Вакарчук может оказаться слабым президентом, еще более слабым, чем Ющенко. И тогда все будет зависеть от того, кто премьер”, — считает эксперт.

В любом случае предвыборные перспективы певца неплохи. Стоит ему лишь обозначить свои политические интересы, и желающих поставить на него окажется великое множество. Фесенко уверен, что у лидера ОЕ как минимум будут отличные шансы провести в парламент собственную политическую силу.

В пресс-службе музыканта сообщили, что он не будет давать комментариев по поводу своих политических амбиций до возвращения из Америки.

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