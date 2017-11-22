Порошенко имеет наибольшие шансы победить на выборах президента – опрос

Наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов получили бы нынешний глава государства Петр Порошенко (16,1%) и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,4), если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют озвученные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты общенационального социологического исследования четырех компаний: Центра социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», Киевского международного института социологии, социологической группы «Рейтинг», Центра Разумкова.

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«Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку населения получил бы Петр Порошенко: за него готовы проголосовать 16,1% респондентов. Второе и третье места занимают Юлия Тимошенко (14,4%) и Святослав Вакарчук (12,1%)», - говорится в результатах.

Также показатели других кандидатов выглядели бы следующим образом: Юрий Бойко и Анатолий Гриценко по 9,3%, Вадим Рабинович - 7,9%, Олег Ляшко - 7,5%.

Сообщается, что рейтинговые показатели рассчитаны на основе тех респондентов, кто определился со своим выбором и примет участие в голосовании (имитация выборов).

Кроме того, в общей сложности около 21% избирателей на данный момент не знают за кого отдать свой голос, а 18% вообще не планируют участвовать в голосовании.

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«В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины. Наиболее вероятным победителем на следующих президентских выборах респонденты считают Петра Порошенко - 19,2% опрошенных. Победу Юлии Тимошенко прогнозируют 10,1% респондентов», - говорится в материалах.

Однако значительная часть опрошенных (42%) не смогли сказать, кто именно станет следующим президентом Украины.

***Общенациональное социологическое исследование было проведено с 28 октября по 14 ноября 2017 совместными усилиями четырех социологических компаний: Центра социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», Киевского международного института социологии, социологической группы «Рейтинг», Центра Разумкова при поддержке всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Исследование было проведено методом формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Выборка: 20 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания.

Статистическая погрешность выборки: не более 0,7% при показателях близких к 50% и не более 0,4% при показателях близких к 10%.