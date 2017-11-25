Политическая борьба в Украине не должна "достигать такой температуры, чтобы руки на ней грела Россия" - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что внутриполитическая борьба в Украине не должна «достигать такой температуры, чтобы руки на ней грела Россия». Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве во время траурных мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

Читайте такжеТурчинов: когда Россию признают агрессором, ездить туда смогут только разведчики и шпионы«Разве Голодомор и большой террор 30-х, депортация 40-х и русификация 70-х стали бы возможными, если бы мы, украинцы, сохранили независимость, которая была провозглашена 100 лет назад? Утратили мы ее тогда, в частности, потому, что лидеры национальной революции допустили внутренний раздор, из-за этого раздора Украина стала добычей внешнего врага», - заявил он.

«Да, мы все - за разделение на власть и оппозицию, за демократию и многопартийность. Общепризнанно, что конкуренция - это двигатель прогресса, и это в полной мере касается и политической сферы. Но внутриполитическая борьба не должна достигать такой температуры, чтобы руки на ней грела Россия», - подчеркнул президент.

По мнению Порошенко, российская агрессия против Украины - это продолжение другими методами той самой политики на уничтожение Украины, которую Москва внедряла в 30-е годы прошлого века.