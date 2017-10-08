Закон о деоккупации усилит позиции Украины в освобождении заложников и размещении миротворцев на Донбассе - Порошенко

Закон о деоккупации Украины усилит позицию официального Киева в вопросах освобождения заложников и возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Закон о деоккупации усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе», - написал глава государства.

«Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории - включая временно неподконтрольный нам участок российско-украинской границы», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами «за» приняла в первом чтении президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который, по словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.