Украина продолжит продвигать инициативу о миротворцах, но не на условиях российского агрессора – МИД

Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев Организации Объединенных Наций на всей территории оккупированного Донбасса, включая украинско-российскую границу, но не на условиях агрессора, которым является Российская Федерация.

Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"Инициатива относительно миротворцев принадлежит Украине. Будем ее дальше продвигать, но не на условиях РФ. РФ - агрессор, а не миротворец", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

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После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск из Донецкой и Луганской областей до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.