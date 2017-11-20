Украина отозвала секретаря посольства, которого Беларусь объявила персоной нон грата

Украина отозвала из Минска первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова, которого Беларусь объявила персоной нон грата. Об этом заявил посол Украины Игорь Кизим, сообщает Tut.by.

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По его словам, украинская сторона по просьбе белорусской отозвала из Минска первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова. Посол сообщил, что Скворцов покинул Беларусь после 25 октября, но конкретную дату не уточнил.

Напомним, Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова.

В Беларуси считают, что координацию разведывательной деятельности задержанного гражданина Украины Павла Шаройко осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси.