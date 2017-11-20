Задержанный в Беларуси Шаройко не работает в ГУР с 2009 года – разведка

В пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины опровергают заявление КГБ Беларуси о якобы причастности журналиста Павла Шаройко к шпионской деятельности.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью ГУР Минобороны.

"20 ноября белорусские средства массовой информации распространили заявление официального представителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь. Также в указанном заявлении отмечается, что Павел Шаройко признался, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности. Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности - журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Шаройко. По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.

Сегодня, 20 ноября, в КГБ Беларуси заявили об «убедительных доказательствах шпионской деятельности» Шаройко в Беларуси и создании им агентурной сети.

Как сказал представитель КГБ на брифинге в Минске, «25 октября был Комитетом государственной безопасности во время проведения агентурной акции на горячем задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы как руководителя пресс-службы ГУР Минобороны для прикрытия ему была определена должность корреспондента общественной национальной ТРК Украина. В Беларуси Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

По словам представителя КГБ Беларуси, в отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 Уголовного кодекса Беларуси (шпионаж) и принято решение об аресте.

«Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, отправленных им ранее в центр», - сказал представитель КГБ.

Кроме того, по его словам, при сборе секретных материалов задержан гражданин Беларуси, который осуществлял шпионскую деятельность в пользу Украины. «Белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь - «измена государству», - заявил представитель КГБ.