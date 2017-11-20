В Беларуси показали кадры допроса задержанного украинца Шаройко (видео)

Белорусские государственные телеканалы показали кадры, на которых, по их утверждениям, сняты допрос украинца Павла Шаройко и задержания фигурантов дела. Об этом сообщает "РИА Новости".

По версии белорусского телеканала ОНТ, у журналистов в распоряжении есть "фрагмент записи допроса, где разведчик называет своего координатора - украинского дипломата, аккредитованного в Минске".

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"В 2016 году еще при изменении оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием", - говорит на видео задержанный украинец.

Он отметил, что не знает, с чем это было связано.

"Предполагаю, что это делалось накануне приезда в Беларусь на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича. Скворцова я знаю еще со времен службы в МО Украины", - сообщил на видео Шаройко.

"РИА" отмечает, что на видео есть кадры задержания сотрудниками спецслужб "белоруса, которого подозревают в получении сведений в пользу Украины. Также демонстрируются документы, которые называются" совершенно секретными ".

Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Шаройко. По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.