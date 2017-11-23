В Польше опровергли заявление Дещицы о восстановлении памятников УПА

Польша не давала согласия на восстановление памятников УПА на своей территории. Об этом заявил руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский, передает ЕвроПравда со ссылкой на Wpolityce.pl.

Читайте такжеГлава МИД Польши "разочарован" нынешними отношениями с Украиной"Нет никаких других договоренностей, чем те, которые содержатся в коммюнике, опубликованном после встречи в Кракове. Там нет ничего о восстановлении памятников. Никаких других, кроме этого документа, договоренностей не было. Все договоренности содержатся в этом документе", - сказал он.

Щерский добавил, что сейчас украинская сторона обеспечивает хорошую атмосферу перед планируемым визитом президента Польши Анджея Дуды в Украину.

На сайте президента Польши были опубликованs договоренности между Украиной и Польшей по итогам встречи в Кракове.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Польша согласилась на восстановление украинских мест памяти в Польше, которые стали объектами актов вандализма еще с 2014 года. Об этом он заявил по итогам встречи сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши Константина Елисеева и Кшиштофа Щерського.

Как сообщал УНИАН, остатки демонтированного памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи возле Перемышля использовали для строительства дороги.