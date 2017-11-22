В Польше обломки памятника воинам УПА использовали в качестве материала для ремонта дорог

В Польше в селе Грушовичи обломки памятника воинам УПА использовали для мощения дорог.

По словам мэра Стубно Януша Слабіцького, по инициативе которого состоялся демонтаж памятника, он прибег к таким действиям, поскольку предусматривал, что украинцы сохранят обломки и "сделают из них реликвию", пишет naTemat.pl.

«Камни были утилизированные. Служат польскому обществу. Из них (камней - Ред.) были сделаны дороги», - рассказал он.

Он также добавил, что сейчас нет малейшего шанса на восстановление этого памятника. Слабицький заявил, что восстановление возможно только при условии смены власти.

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«Я ожидал, что бандеровцы захотят сделать из них реликвии и национальную святыню. Поэтому я им это сделал. Цинично в конце концов. В другой ситуации я вернул бы камни, но зная в каком направлении это идет, то мы сделали так, как я сказал», - заявил Слабицкий.

Напомним, весной этого года активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже плюндрувався вандалами. В то же время полиция в процесс не вмешивалась.

Председатель ОУН Богдан Червак, в свою очередь, подчеркнул, что демонтаж последнего памятника воинам УПА в Польше было сделано дерзко и с разрешения местной власти.