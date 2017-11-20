Настало время для Трампа предоставить Украине летальное оружие – экс-заместитель генсека НАТО

Бывший заместитель генсека Североатлантического альянса, эксперт центра исследований международных отношений США Atlantic Council Александер Вершбоу убежден, что пришло время президенту США Дональду Трампу предоставить летальное оружие Киеву, что станет лучшим предохранителем для дальнейшей агрессии России и будет способствовать восстановлению суверенитета Украины.

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Об этом Вершбоу написал в своем Twitter.

«Пора для Трампа отменить эмбарго Обамы на летальное оборонительное оружие для Украины», - заявил он, добавив, что это будет «лучший способ предотвратить новую российскую агрессию и способствовать дипломатическому решению для восстановления украинского суверенитета, с чем Путин согласился в Минске».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на брифинге в Киеве новоназначенный помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вес Митчелл сказал, что США продолжают рассматривать вариант предоставления Украине летального оружия, вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения обсуждался также во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

16 ноября Конгресс США одобрил и направил на подпись президенту Дональду Трампу проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 млн долларов на помощь по безопасности.