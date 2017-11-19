"Это взорвет ситуацию": Россия устроила истерику из-за возможных поставок оружия из США в Украину
21:06, 19 ноября 2017Политика
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Трампу будут рекомендовать выделить Украине 47 миллионов долларов на вооружение.
В России такой возможный шаг США назвали "безответственным" / фото telegraf.com.ua
В России снова заявили, что если США поставят Киеву вооружение, то это "взорвет" ситуацию в Украине. Об этом заявил "РИА Новости" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных", — сказал депутат.
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По его словам, если Вашингтон решится на такие поставки, "это будет самый безответственный шаг".
Ранее сообщалось, что в Сенате США призвали Трампа ответить на агрессию РФ предоставлением Украине летального вооружения.
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