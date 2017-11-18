В Сенате США призвали Трампа ответить на агрессию РФ предоставлением Украине летального вооружения

Сенатор США, член комитета по вооруженным силам Джеймс Ингофф направил письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине оборонного летального вооружения.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

Ингофф подчеркнул, что его письмо отображает поддержку 27 сенаторов, которые в начале года призвали президента Дональда Трампа расширить объемы оборонной помощи Украине.

«Продолжающаяся агрессия России и ее постоянный отказ уважать территориальную целостность Украины требует от нас - тех, кто уважает правовой порядок, сильного ответа. И этот ответ должен быть в предоставлении летального вооружения в рамках поддержки Украины», - говорится в письме.