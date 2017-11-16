В Сенате США заявили об изменении политики по предоставлению Украине оружия

Администрация США приближается к изменению политики в отношении предоставления Украине оборонительных вооружений, которая была характерной для президентства Барака Обамы. Об этом заявил сенатор-республиканец Джим Ингофф, передает Голос Америки.

Читайте такжеСША продолжают рассматривать вариант предоставления Украине летального оружия - Госдеп"При предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется", - заявил Ингофф, обращаясь к Джону Руду, претенденту на должность заместителя по вопросам политика министра обороны США.

Он также сделал ремарку, которая звучала, как анонс гарантированного изменения позиции США относительно предоставления Украине вооружений. "Что по вашему мнению, происходит в голове у Путина сейчас, когда ушла администрация, которая отказывалась предоставить вещи, которые по мнению нашего комитета, нужно было предоставить, и теперь ситуация изменится. Считаете ли вы, что мы движемся в верном направлении?", - спросил Ингофф.

В ответ Руд отметил, что поддерживает предоставление Украине оборонного вооружения.

"Я считаю, что важно поддержать Украину перед лицом агрессии России. Прошлой осенью я посетил Киев в составе торговой делегации США, и имел возможность встретиться с президентом Украины, министром обороны, советником по национальной безопасности и другими. Для себя я понял, что украинцы ведут сложный бой с россиянами, которые нарушили суверенитет Украины. Я считаю, что важно направить президенту Путину и другим сигнал, что мы готовы поддержать украинцев в этом вопросе. Ибо я убежден, что президент Путин иногда считает, что Запад проявляет слабость", - отметил Руд.