Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине летального оружия - СМИ

Президенту США Дональду Трампу могут предложить три варианта передачи Украине летального оборонительного оружия, сообщает Новое время со ссылкой на ABC.

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"Есть информация, что советнику Трампа по национальной безопасности Герберту МакМастеру уже представили три варианта передачи Украине летального оружия, изложенные в межведомственной записке, которую направили в Совет нацбезопасности США", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Госдеп и Пентагон выступают за вариант, который заключается в финансировании пакета вооружение для Украины на 47 миллионов долларов.

Стоит отметить, что госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Маттис с июня обсуждают вопрос передачи противотанкового вооружения. Официальный представитель Госдепа отметил, что эти предложения не будут одобрены до завершения длительной поездки Трампа в Азию.

Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступил за предоставление Украине оружия.