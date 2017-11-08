Посол Чалый призвал конгрессмена США Энгеля поддержать усиление военно-технической помощи Украине

Посол Украины в США Валерий Чалый на встрече с сопредседателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиотом Энгелем призвал его поддержать усиление помощи Украине в оборонном бюджете на 2018 год. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

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Украинский дипломат обратился к конгрессмену Энгелю с просьбой поддержать усиление программ военно-технической помощи Украине в федеральном бюджете США 2018 года. Посол Украины также попросил конгрессмена поддержать внесенный на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Кроме того, Чалый проинформировал сопредседателя Комитета о внедряемых в Украине реформах, а также текущей ситуации на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и Крыма.

Как сообщал УНИАН, США после окончательного принятия оборонного бюджета могут значительно увеличить помощь Украине. Принятый Палатой представителей проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2018 финансовый год создает дополнительные возможности для обеспечения профессиональной подготовкой военных и предоставления оснащения в рамках закона о помощи Украине в области безопасности. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка, а также президенту США предоставлены полномочия для предоставления летальной помощи Украине.