МИД Канады ведет переговоры с международными партнерами по миротворческой миссии на Донбассе

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что активно проводит переговоры с международными партнерами по размещению миротворческой миссии на востоке Украины с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении дипломата.

"Наше правительство непоколебимо в своей поддержке народа Украины и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, непрерывное насилие и непрерывную поддержку боевиков на востоке Украины", - заявила Фриланд.

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"По всему миру Канада стоит во главе переговоров с рядом стран по жизнеспособности и эффективности миротворческого и полицейского компонентов в Украине", - подчеркнула глава МИД Канады.

По ее словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимал этот вопрос с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я лично изучала целесообразность и перспективы такой миссии с президентом и премьер-министром Украины, с государственным секретарем США, со специальным представителем США Куртом Волкером и с генеральным секретарем ООН на прошлой неделе. За последние несколько недель я провела беседы с несколькими европейскими правительствами и коснулась этого важного вопроса со всеми ними", - подчеркнула Фриланд.

"Наше правительство занимает центральное место в международных усилиях с целью поддержки Украины и мы упорно работаем для того, чтобы обеспечить, чтобы любые миротворческие усилия будут гарантировать Украине суверенитет и территориальную целостность. Возглавляемая Канадой многонациональная боевая группа в Латвии, как часть усиленной передовой присутствия НАТО, является примером лидерства Канады и неизменной приверженности региональной безопасности", - подчеркнула глава канадского МИД.

В этой связи она сказала, что украинский народ может полагаться на неизменную и непоколебимую дружбу и поддержку Канады.