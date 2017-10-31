Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал миротворцев для Донбасса «оккупационными силами», после введения которых Украина не будет выполнять свои обязательства по Минску-2. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Читайте такжеРоссия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением миротворческой миссии ООН - Волкер«Совсем недавно он (Волкер) был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов», - сказал Лавров.

«Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах», - добавил он.

По его словам, Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении российских боевиков из переговорного процесса по Донбассу.

«Еще одно примечательное замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России - Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговорам, его близко подпускать нельзя. Если это в Вашингтоне считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом», - сказал Лавров.

По его словам, единственный путь вперед - это «неукоснительное, добросовестное выполнение минских договоренностей».

«Этим уже долго тщательно занимаются помощники наших лидеров в «нормандском формате», согласовывая «дорожную карту», которая синхронизировала бы шаги, повышающие безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется, и я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате», не помешают подготовке этой «дорожной карты», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Волкер заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций должна размещаться на всей территории Донбасса, включая границу.

«Цель миротворческой миссии - сохранение мира, создание безопасных условий. Если вы слышали последние заявления Путина на Валдайском форуме, он говорил, что нельзя допустить «еще одну Сребреницу», еще одну бойню, как он выразился. Это еще одна из причин, почему должна появиться миротворческая миссия, которая будет покрывать всю территорию конфликта, в частности, границу. Потому что иначе она не сможет эффективно контролировать безопасность», - отметил Волкер.

«Если говорить об эффективности, миротворцы должны иметь возможность выполнять три задачи: иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией соприкосновения, и свободного передвижения по ней; мониторить отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу», - добавил спецпредставитель Госдепартамента.

Также дипломат добавил, что проблема выполнения Минских соглашений заключается в том, что между сторонами нет никакого доверия.

«Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем обеспечить безопасность, предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия Минских соглашений, которые, в свою очередь, позволят вернуть Украине собственные территории и суверенитет», - подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

При этом, по его мнению, все стороны конфликта на Донбассе «могут начать доверять миротворческим силам с мандатом ООН».

«Эта миссия с компетенцией по безопасности, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и боев там больше бы не было. Обеспечить нормализацию ситуации, доступ, чтобы организовать местные выборы и сделать другие шаги, предусмотренные Минском. И вернуть пленных, что очень важно. Со всем этим можно помочь, если удастся привлечь миротворцев», - убежден дипломат.

Недостаток последовательности в выполнении Минских соглашений, считает Волкер, является частью проблемы по возвращению контроля над украинско-российской границей на Донбассе.

«Когда Россия обращает внимание на вещи, к которым она стремится, и остается недовольна, если они не выполнены. Но есть и другие условия, как, например, прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, которые также не выполнены. Именно в этом вопросе есть надежда на то, что миротворческая миссия сможет решить вопрос последовательности выполнения требований и создаст безопасную зону, где все условия можно выполнить», - подчеркнул Волкер.