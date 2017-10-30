Россия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением миротворческой миссии ООН - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Российская Федерация должна вывести свои войска из Донбасса перед размещением миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Об этом он сказал в интервью Hromadske.

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать ее мандат. Затем воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН. Параллельно должны проходить и другие шаги - мы должны думать, как организовать выборы, согласовать последовательность действий. Поэтому за этим последуют многие другие шаги, но сначала должно быть согласие относительно базовых вещей", - подчеркнул Волкер.

Также он добавил, что миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат, чем Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "Необходимо помнить, что мандат ОБСЕ не предусматривает никаких принудительных действий. Они вооружены, их немного, они не имеют доступа ко всей территории, а также к границе на постоянной основе, они не имеют полномочий хранить тяжелое вооружение - только мониторить его. Миротворческая миссия ООН будет иметь более сильный мандат: она будет вооружена, она сможет обеспечивать безопасность, что, в свою очередь, даст возможность двигаться по другим вопросам Минских соглашений", - пояснил Волкер.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко отметил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В России назвали "неприемлемой" полноценную миротворческую операцию на Донбассе.