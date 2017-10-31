В Украине впервые проходит сессия ПА Евронест, Парубий рассказал о неудержимом продвижении Украины в ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что ни российская агрессия, ни пророссийские лоббисты в странах Европейского Союза не остановят продвижение Украины к ЕС. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия пленарного заседания VI сессии Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ в сессионном зале украинского парламента.

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"Продвижение Украины в ЕС не остановит ни российская агрессия, ни деятельность пророссийских лоббистов в странах Евросоюза", - подчеркнул спикер. Он добавил, что через истории успеха отдельных государств-партнеров можно засвидетельствовать, что приоритет внешней политики - европейская интеграция - это не пустой звук.

"Грузия, Молдова, Украина уже на сегодня имеют безвизовый режим, функционирования зоны свободной торговли, торговые преференции и ратификацию соглашения об ассоциации, что является примером реализации успешного сотрудничества для других государств Восточного партнерства, которые привержены принципам защиты демократии, прав человека и верховенства права", - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил мнение, что текущая сессия ПА ЕВРОНЕСТ, которая впервые проходит в Украине, является хорошей возможностью обсудить дальнейшее развитие Восточного партнерства накануне Брюссельского саммита, который состоится менее чем за месяц и "заложит фундамент нашего сотрудничества на последующие годы".

Парубий также заявил, что среди дальнейших планов в работе украинского парламента - продолжение реформы децентрализации, оборонного сектора и сектора безопасности. "Мы продолжаем работать над следующими этапами нашей реформы. В наших планах есть продолжение реформы децентрализации, оборонного сектора и сектора безопасности", - сказал Парубий.

Кроме того, добавил он, речь идет о реформе банковского и финансового сектора, государственных закупок, внедрения прозрачного рынка энергетики. В то же время, председатель ВР отметил значимость создания Антикоррупционного суда.

Также Парубий отметил, что введена прозрачная система финансирования политических партий из государственного бюджета. "Это шаг, который был нами осуществлен. И уже сегодня мы видим результат", - сказал он.