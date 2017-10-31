"Досадная ошибка": друг Януковича "Паша Хаммер" уволился с поста руководящего строительством на Донетчине

Бывший начальник Горловского управления внутренних дел Министерства внутренних дел Украины, входящий в окружение беглого экс-президента Виктора Януковича, Павел Панасюк уволился с поста директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области. Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"После публикации материала о назначении директором Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области бывшего горловского мента Павла Панасюка, Natali Sokolenko написала запрос в Государственное агентство строительства и архитектуры, чтобы узнать как такой человек мог попасть туда на службу. После чего на меня вышел руководитель ГАСК Алексей Кудрявцев и попросил о встрече", - написал он.

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По словам журналиста, Кудрявцев сказал, что произошла досадная ошибка, о которой он не знал, и Панасюк уже написал заявление на расчёт. Больше работать в департаменте строительной инспекции он не будет.

"На очереди заявления в НАБУ и СБУ. Думаю там должны отреагировать на факты сотрудничества с боевиками ДНР, а также на непонятно откуда взявшееся имущество в декларации", - добавил Казанский.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что экс-начальник Горловской милиции Павел Панасюк, известный как Паша Хаммер, стал директором Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области. Панасюк известен своим знакомством с Януковичем, а также солидным имуществом всей его семьи.