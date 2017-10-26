Знакомьтесь, Паша Хаммер: экс-начальник Горловской милиции и друг Януковича стал "смотрящим" за строительством на Донетчине

Бывший начальник Горловского управления внутренних дел Министерства внутренних дел Украины, входящий в окружение беглого экс-президента Виктора Януковича, Павел Панасюк стал директором Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области. Об этом написал журналист Александр Билинский на своей странице в Facebook.

"Знакомьтесь, Паша Хаммер. Так его за глаза называли подчиненные, когда на подворье УВД он въезжал на черном джипе и в погонах вылезал из авто. «Павел Петрович» - так к нему официально обращались, памятуя: за косой взгляд начальник Горловского УВД Павел Панасюк может и уволить. В годы Януковича он прекрасно себя чувствовал в родной мне Горловке: хвастался знакомством с Федоровичем, установил в рабочем кабинете сразу два его портрета, получил квартиру от властей города, принимал в горотделе «смотрящих» от еще одного земляка – Юрия Иванющенко, кого надо наказывал, кого надо – отпускал", - пишет журналист.

По словам Билинского, за две недели до штурма здания Горловского УВД Панасюка сняли с должности, но перевели возглавлять милицию Дзержинска (ныне – Торецка).

"Там он тоже особо рьяно сепаратистов не задерживал, город захватили, Паша помыкался-потыкался и ушел на заслуженную пенсию. Я уже и начал забывать о Паше, понимая, что никто не будет расследовать его деятельность на посту начальника милиции. Но произошло ДТП, в результате которого сын Панасюка – тоже сотрудник милиции – в Святогорске сбил насмерть трех людей (ребенка с бабушкой, дедушкой), а сам пытался скрыться с места аварии", - отметил он.

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Журналист уточнил, что общими усилиями удалось добиться, чтобы виновник ДТП был задержан, он почти 2 года провел в СИЗО, а недавно был отпущен под домашний арест. Однако позже фигурантом очередного скандала вновь оказался сам "Хаммер", которого назначили директором Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области.

"Для тех, кто не в теме – это главный человек в области, через которого проходят все строительство, все узаконивания, вся информация о готовящихся тендерах... При Януковиче он (Павел Панасюк, - ред.) «смотрящих» в своем кабинете в УВД принимал, а сейчас сам стал «смотрящим» по земле в Донецкой области. Получается, Панасюка с пенсии отозвали, посадили в Департамент без инженерно-градостроительное образования и вообще понимания, как все устроено", - пишет Билинский.

Интересна также и декларация Панасюка. Журналист сообщил о о впечатляющем состоянии семьи новоиспеченного главы департамента.

"Паша наш совсем на церковную мышь косит, зато супруга его – «ах, какая женщина»: квартира в Горловке, 3 квартиры в Енакиево, квартира в Святогорске, 2 дома в Енакиево, несколько земельных участков, квартира в Феодосии, земельный участок в Запорожской области, помещение детского садика в собственности", - сказано в сообщении.

Автопарк семьи:

- DODGE RAM-1500;

- 6 автобусов;

- SKODA OCTAVIA A5 AMBIENTE;

- TOYOTA PRADO (в 2007);

- FORD MONDEO TREND;

- MERCEDES-BENZ Е-240.

Журналист отметил, что не бедствует и дочь Панасюка.

"Скромная госслужащая, работает в Святогорском горсовете.

Имеет - согласно декларации: жилой дом в Енакиево, квартира в Святогорске, дом и земельный участок в Славянском районе, дом в Бахмутском районе, 2 земельных участка в Святогорске. С колесами тоже все норм: Toyota land Cruiser 100 ЗНГ, volkswagen Passat B6. Еще задекларировала 410 тысяч гривен и 37 тысяч долларов. Как и положено всем переселенцам, активно получает благотворительную помощь от международной организации "Каритас", - пишет Билинский.

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"Это ж надо было столько имущества переписать на жену с дочерью и отправиться на государственную службу, чтобы зарабатывать на новые квартиры и машины. И не в полицию какую-то недоформированную, а сразу ГАСКом «рулить». Паша человек мудрый, знает, что на восстановление области деньги выделяться будут – может миллион- другой и ему перепадет", - подытожил журналист.

Ранее Генеральная прокуратура Украины составила письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину.