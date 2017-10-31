Климкин убежден, что международные партнеры продолжат помогать Украине в расследовании терактов

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что международные партнеры продолжат помогать Украине в расследовании террористических актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на брифинге в Киеве.

Министр подчеркнул, что государство, в первую очередь, само должно гарантировать безопасность гражданам на своей территории, на которой не проходят боевые действия.

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"У нас есть друзья и партнеры, которые нам помогают, в том числе в расследовании этих ужасных террористических актов", - сказал Климкин.

В связи с этим он напомнил, что международные партнеры помогали украинским правоохранителям в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и других лиц.

"Такая помощь будет предоставляться и в дальнейшем, но мы должны понимать, что находимся в состоянии войны с Россией. Это настоящая война, которая ведется одновременно и военными, и гибридными методами. И в этой войне мы должны сплотиться и держаться вместе", - подчеркнул Климкин.

"Одновременно должны понимать, что дополнительный контроль за передвижением российских граждан и за всем, что здесь делают российские спецслужбы, нам очень нужен. На это и направлено то, что будут с 1 января введены и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки, а затем, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги, будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает, и т.д.", - сказал министр.