Климкин о переговорах в "нормандском формате": Россия пытается выходить с какими-то трюками

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о причинах задержек в проведении новых встреч в "нормандском формате". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

"Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками. Это известное предложение Путина относительно миротворцев, поскольку мы предлагали это в 2015 году. Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, когда возможно продолжение переговоров в "нормандском формате".

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При этом дипломат сказал, что украинская сторона поддерживает тесный контакт с другими партнерами по "нормандскому формату" - с Германией и Францией. Он напомнил, что с этой целью совершил на этой неделе визит в Берлин.

"Будем продолжать переговоры, когда будем иметь смысл. Как только будет смысл - будем встречаться. В каком формате, будем смотреть - это будут министры или это будет на самом высоком уровне", - добавил глава МИДа.

В то же время он напомнил, что в Германии сейчас ведутся переговоры по формированию новой коалиции в Бундестаге, от которой будет зависеть состав нового немецкого правительства.

"Будем смотреть также, кто будет следующим министром иностранных дел", - добавил Климкин.

Он отметил, что Украина и в "нормандском формате", и с американскими партнерами пытается работать вместе по осуществлению давления на Россию для получения такого мандата будущей миротворческой миссии ООН, "который бы реально изменил ситуацию и вытеснил Россию из Донбасса".

По словам министра, некоторые люди шутят, что он встречается со специальным представителем США по делам Украины Куртом Волкером "через день".