Президент Украины Петр Порошенко отметил весомый вклад украинского народа в победу над нацизмом.

Об этом говорится в обращении главы государства к народу по случаю 73-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

«Сегодня мы отмечаем особенно памятное событие - 28 октября 1944 года в результате успешной Карпатской наступательной операции Украина была окончательно освобождена от нацистских оккупантов.

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На протяжении долгих 1225 дней и ночей наши города и села, наши земли были главной ареной смертельных битв, во время которых разгромлены десятки отборных соединений вермахта и армий сателлитов Третьего Рейха. Каждый клочок многострадальной украинской земли обильно полит кровью защитников и освободителей», - напомнил президент.

По словам Порошенко, украинцы по праву гордятся ратным подвигом солдат и офицеров - выходцев из Украины, которые воевали с врагом в составе армий стран Антигитлеровской коалиции, а также партизан и подпольщиков, участников национально-освободительного движения и Движения Сопротивления во многих европейских странах.

«Вклад украинского народа в общую победу - весомый, неоспоримый и священный», - подчеркнул президент.

Он также напомнил, что за мир была заплачена чрезвычайно высокая и страшная цена - около 9 миллионов жизней наших соотечественников. «Вечная и светлая память погибшим», - сказал Порошенко.

«В этот волнующий день, чествуя победителей, с особой остротой осознаем силу великой любви к родному краю, которая делает нас непобедимыми.

Низко кланяюсь перед героями-освободителями и нынешними защитниками Украины - достойными наследниками славы украинского оружия и искренне благодарю за совершенные подвиги», - добавил он.