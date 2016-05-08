Порошенко поблагодарил ветеранов Второй мировой войны за победу над нацизмом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал сегодня в Киеве на встрече с ветеранами войны, участниками украинского освободительного движения и военнослужащими - участниками антитеррористической операции.

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Порошенко поздравил присутствующих с праздниками, выразив благодарность старшему поколению - ветеранам Красной армии и Украинской повстанческой армии.

"Всех, кто каждый на своем месте боролся с фашизмом. Вы мужественно прошли долгий и тернистый путь к победе - сквозь пламя боев, страдания и смерть, сквозь горечь поражений и невосполнимые утраты. Ценой огромного самопожертвования каждый из вас лично отстоял право нашего народа на жизнь, принес мир в наш дом, подарил его народам Европы", - отметил президент.

Порошенко напомнил, что украинцы воевали против нацизма в составе Красной армии и советских партизанских отрядов, в рядах УПА, в военных соединениях стран антигитлеровской коалиции и европейских движениях сопротивления.

"Как же только можно на фоне таких неоспоримых исторических фактов иметь наглость заявлять, будто Россия выиграла бы войну и без Украины. Не выиграли бы этой войны без украинцев!", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, война снова пришла на украинскую землю. Глава государства подчеркнул, что, защищая украинскую независимость и геополитический выбор, побеждая оккупантов не только силой оружия, но и мощью духа, современные украинские воины берут пример с ветеранов, - с тех, кто освободил Украину от нацистов. И сейчас, по его словам, в украинскую историю вписаны новые героические страницы, в том числе освобождение Славянска и Краматорска, Красного Лимана и Лисичанска, защита Мариуполя, ожесточенные бои в Донецком и Луганском аэропортах.

"Дорогие ветераны, это делают ваши внуки и правнуки. Это ваша школа и традиции, ваша мощь и обучение патриотизму. Вы имеете все основания гордиться своими внуками", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что нынешнее поколение защитников также объединило Украину: "Ваши внуки вместе в окопе с оружием, прикрывая друг друга, защищают Украину. Это имеет огромные последствия, так как победить врага мы можем только тогда, когда страна будет объединенной, сильной изнутри и с верой в украинском Флаг, Герб и Гимн".

Присутствующие почтили минутой молчания павших защитников Украины разных поколений.

Президент также пообщался с ветеранами и участниками АТО. Глава государства пожелал ветеранам крепкого здоровья, душевного тепла, долгих и счастливых лет жизни, а молодым бойцам - прежде всего, вернуться с войны живыми к своим родным и близким.