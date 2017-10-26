Во Флориде строители нашли в подземной трубе полутораметрового аллигатора

20:48, 26 октября 2017
Политика
1468 0

Во время встречи с рептилией никто не пострадал.

Зубастый гость посетил строительную площадку в американском штате Флорида, говорится в сюжете ТСН.

Рептилия напугала рабочих и пыталась спрятаться от строителей в подземной трубе. Те сразу сообщили о зубастом госте комиссию по дикой природе и вместе со специалистами поймали аллигатора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аллигатор стройплощадке#аллигатор сша