Во Флориде строители нашли в подземной трубе полутораметрового аллигатора
20:48, 26 октября 2017Политика
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Во время встречи с рептилией никто не пострадал.
Во Флориде строители нашли в подземной трубе полутораметрового аллигатора
Зубастый гость посетил строительную площадку в американском штате Флорида, говорится в сюжете ТСН.
Рептилия напугала рабочих и пыталась спрятаться от строителей в подземной трубе. Те сразу сообщили о зубастом госте комиссию по дикой природе и вместе со специалистами поймали аллигатора.
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