Во Флориде строители нашли в подземной трубе полутораметрового аллигатора

Зубастый гость посетил строительную площадку в американском штате Флорида, говорится в сюжете ТСН.

Рептилия напугала рабочих и пыталась спрятаться от строителей в подземной трубе. Те сразу сообщили о зубастом госте комиссию по дикой природе и вместе со специалистами поймали аллигатора.