Ляшко предположил, что к покушению на Мосийчука может быть причастен Левочкин

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что к покушению на народного депутата от РП Игоря Мосийчука может быть причастен заместитель руководителя фракции «Оппозиционный блок», бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин. Об этом Ляшко написал в Facebook.

«Заказчиком покушения на Игоря Мосийчука может быть бывший глава Администрации Президента Януковича Сергей Левочкин», - отметил он.

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Ляшко добавил, что «именно по заявлению Мосийчука НАБУ начало уголовное производство» о незаконном обогащении Левочкина.

«Также Мосийчук был согласован тремя фракциями парламента на должность главы ВСК по расследованию незаконного захвата Левочкиным телеканала «Интер» и убийства его бывшего владельца. Также мы добиваемся от правительства возвращения в государственное управление газораспределительных сетей, что лшишит (бизнесмена Дмитрия) Фирташа и Левочкина миллиардных коррупционных потоков», - написал лидер Радикальной партии.

«Поэтому я совершенно не исключаю, что Левочкин мог заказать, а его бандиты организовать убийство Мосийчука, чтобы отомстить», - отмечал Ляшко.

Он требует от правоохранителей расследовать возможную «причастность Левочкина к покушению на Мосийчука и убийству двух сотрудников полиции».

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали, среди них народный депутат Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мотоцикл, когда Мосийчук выходил из помещения телеканала.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва, в том числе покушение на Мосийчука, организованное российскими спецслужбами. Вторая версия - политическая деятельность Мосийчука, его общественная позиция внутри государства, третья - покушение на убийство Мосийчука на личной почве.

Также следствие не исключает версию покушения на потерпевшего в результате взрыва политолога Балу или на любого общественного или политического деятеля, который мог находиться на канале Espreso.tv в то время. Кроме того, следствие рассматривает версию покушения на сотрудников канала.