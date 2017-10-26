Предположение о причастности РФ к покушению на Мосийчука: в Кремле заявили, что Украину захлестнула русофобия

В Кремле в связи с предположением о причастности России, в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова к покушению на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, заявили, что Украину «захлестнула русофобия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь рооссийского президента Дмитрий Песков.

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«Это не основано ни на чем. Голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Кадырова, но и фактически всех, кто занимает хоть какие-то должности в Москве. Безусловно, это очередные проявления захлестнувшей Украину и Киев русофобии», - уверен Песков.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них народный депутат Игорь Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва, в том числе покушение на Мосийчука, организованное российскими спецслужбами.

Сам Мосийчук считает, что "заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде".

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что в покушении на Мосийчука есть "российский след", а в его убийстве заинтересован Кадыров.