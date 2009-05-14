Ефремов сказал, что написано в немецких документах о Луценко

Фракция Партии регионов пока не намерена разблокировать работу Верховной Рады, но инициатива открытия сегодняшнего пленарного заседания исходила именно от нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Наши коллеги обеспокоены тем, что может наступить 30-дневный срок (речь идет о конституционной норме: в случае, если парламент не будет работать на протяжении 30 дней, это может быть основанием для его роспуска – УНИАН). Чтобы снять все инсинуации по этому вопросу, сегодня наш представитель – первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ – открыл заседание Верховной Рады, рассказал о том, что идут соответствующие консультации по изучению документов, которые поступают из Германии относительно поведения ЛУЦЕНКО, и сказал о том, что консультации будут длиться сегодня целый день», - напомнил он.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что в зависимости от результата этих консультаций завтра будет решаться вопрос, будет ли разблокирована работа ВР.

«Если будет достигнута соответствующая договоренность, значит, Верховная Рада будет работать», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также сообщил, что от посла Украины в Германии в парламент поступили документы, в которых указывается, что инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО имел место, «и наша делегация была в соответствующем состоянии алкогольного опьянения».