Ефремов сказал, что написано в немецких документах о Луценко
Регионалы обнулили счетчик
Фракция Партии регионов пока не намерена разблокировать работу Верховной Рады, но инициатива открытия сегодняшнего пленарного заседания исходила именно от нее.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
«Наши коллеги обеспокоены тем, что может наступить 30-дневный срок (речь идет о конституционной норме: в случае, если парламент не будет работать на протяжении 30 дней, это может быть основанием для его роспуска – УНИАН). Чтобы снять все инсинуации по этому вопросу, сегодня наш представитель – первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ – открыл заседание Верховной Рады, рассказал о том, что идут соответствующие консультации по изучению документов, которые поступают из Германии относительно поведения ЛУЦЕНКО, и сказал о том, что консультации будут длиться сегодня целый день», - напомнил он.
А.ЕФРЕМОВ заметил, что в зависимости от результата этих консультаций завтра будет решаться вопрос, будет ли разблокирована работа ВР.
«Если будет достигнута соответствующая договоренность, значит, Верховная Рада будет работать», - сказал он.
А.ЕФРЕМОВ также сообщил, что от посла Украины в Германии в парламент поступили документы, в которых указывается, что инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО имел место, «и наша делегация была в соответствующем состоянии алкогольного опьянения».