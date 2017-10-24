Депутаты выбирают одежду от Chanel и сумки Louis Vuitton: журналисты показали "модный подиум" Рады (видео)

Журналисты программы "Гроші" узнали, как украинские депутаты утеплились к холодной осени.

Нина Южанина пришла в парламент в одежде от элитного дома Chanel (пиджак стоит почти 20 тыс. грн, юбка - 16 тыс. грн) и сумкой Louis Vuitton (73 тыс. грн). То есть полный комплект народной избранницы стоит минимум 110 тыс. грн, и это без обуви.

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Еще одна законодательница моды - Татьяна Донец. Депутат-"фронтовик" поражает своим образом в Раде. Так, ее платье стоит более 100 тыс. грн, а ботфорты - 42 тыс. грн.

Роскошь любит и Александра Кужель, нардеп предпочитает брендовые аксессуары. Только туфли и кошелек стоят более 40 тыс. грн.

И под куполом есть и средний класс - народные избранники, которые выбирают вещи в пределах 5-7 тыс. грн.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат из "Радикальной партии" Дмитрий Линько носит часы элитного швейцарского бренда IWC. Стоимость модели - $6474, или 171 043 гривни по курсу НБУ на 19.10.2017.

А вот нардеп от БПП и жена главы ГПУ Ирина Луценко пришла в сессионный зал в туфлях-лодочках Christian Louboutin. Стоимость пары - €625, или 19 400 гривен.