Часы за 171 тысячу гривень, платье за 78 тысяч: как сегодня нардепы демонстрировали хороший вкус (фото)

Народный депутат из "Радикальной партии" Дмитрий Линько носит часы элитного швейцарского бренда IWC. Соратник Олега Ляшко "старается в Раде не показывать свои аксессуары. Но на минуту он потерял бдительность и мы успели зафиксировать модель его часов", пишет Страна.ua.

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Как сообщает издание, стоимость модели, которую носит Линько - $6474 или 171 043 гривны по курсу НБУ на 19.10.2017. При этом в декларации Линько за 2016 год часы отсутствуют.

Нардеп от БПП и супруга главы ГПУ Ирина Луценко пришла в сессионный зал в туфлях-лодочках Christian Louboutin. Стоимость пары - €625 или 19 400 гривен.

Нардеп от "Народного фронта" Татьяна Донец надела на работу платье из новой коллекции французского бренда Louis Vuitton. Стоимость платья - $2960 или 78 203 гривны.