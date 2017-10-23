Журналисты рассказали о ситуации под Радой, там о "палатке экс-регионала" не слышали (фото)

Под Верховной Радой продолжают стоять палатки, ситуация спокойная. Более сотни сотрудников полиции и Нацгвардии обеспечивают порядок, передает "Украинская правда".

Палатки в основном полупустые, на дворе присутствующие мужчины с нашивками батальона "Донбасс". Больше гражданских людей возле палаток со стороны Мариинского парка, их там около двадцати.

Между тем журналистам не удалось найти палатку, о финансировании которой заявил бывший нардеп-беглец Владимир Олийнык.

Мужчины с нашивками батальона "Донбасс" сказали, что черкасская палатка стоит в Мариинском парке. Однако женщина, которая назвалась Маргаритой из Черкасс, утверждает, что отдельной черкасской палатки нет, жители живут в палатке вместе с харьковчанами.

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На вопрос, помогает ли им экс-нардеп, женщина сказала: "Да вы что! Мы его гнали отсюда".

Тем временем пятнистый шатер, который разместил на своей странице в Facebook Олийнык, находится посреди площади Конституции, в нем никого не было.

Ранее он написал, что профинансировал несколько палаток возле Рады.

"Относительно палаток, любознательные найдут их в лагере возле Рады. На них благодарные митингующие обещали написать, кто финансирует именно эти палатки. Я не скрываю своего участия в борьбе против нынешней власти", - написал Олийнык.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков распространил видео, из которого якобы следует, что экс-нардеп от "Партии регионов" Владимир Олийнык "финансирует палатку" возле Верховной Рады.