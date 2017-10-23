Аваков обвинил экс-регионалов в финансировании митинга под Радой
Аваков утверждает, что экс-нардеп от "Партии регионов" Владимир Олейник "финансирует палатку" возле Верховной Рады.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что палаточный городок перед Верховной Радой профинансировал бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на главу ведомства.
«Олейник - беглый депутат Партии регионов, имеющий связь с ОПГ «Торпеда», сообщил, что профинансировал палаточный городок перед Верховной Радой. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги «банкет», сотканный из провокаций, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и глупых ультиматумов», - отметил министр.
Он подчеркнул, что правоохранители будут блокировать все конфликты, которые провоцируют активисты. «Я надеюсь, что граждане впоследствии разберутся, кто за какие ценности там стоит».
Глава МВД добавил, что к обеспечению безопасности в правительственном квартале столицы привлечено 3,5 тысячи правоохранителей, среди них сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.
Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.
2 октября Аваков сообщил, что правоохранители 1 октября задержали преступную группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс- «регионалами». «Люди входят в ОПГ «Торпеды», которая основную работу ведет в Черкасской области, ориентировочно находятся под влиянием в прошлом народных депутатов из Партии регионов - Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Следствием задокументированы контакты этих лиц, исполнителей, с двумя лицами, находящимися на территории РФ», - отметил тогда министр.
Интервью с Олейником вышло в эфире радио "Говорит Москва", в рубрике "Своя правда" 20 октября.
В радиопрограмме, на вопрос ведущего, хорошая ли новость о том, что возле Рады снова собрались люди, Олейник ответил, что финансирует одну палатку там.
"Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую, там черкащане, которых я хорошо знаю, они обратились ко мне за помощью", - сказал бывший регионал.
На уточняющий вопрос журналиста, что означает "финансирую", он ответил, что есть определенные затраты, связанные "с содержанием, питанием и другими потребностями", которые он оплачивает.
"Есть определенные затраты на содержание, питание, помощь семьям... я их в этом плане поддерживаю", - уточнил Олейник.
На этом моменте, фрагмент радио-интервью, предоставленное Аваковым, заканчивается. Однако, в записи на сайте радио, Олейник далее уточнил, что он против митингов в Украине.
"Относительно того, хорошо это или плохо, что в Украине снова вышли люди, то скажу, что плохо. Потому что Украина должна быть стабильным и уверенным государством. А подобные революции, которые приведут, может быть, не дай бог, к распаду и к гражданской войне внутри Украины - это плохо", - добавил экс-нардеп.
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Также он добавил, что не верит в то, что в Украине будет новый Майдан, поскольку в 2014 году его "финансировали американцы" и без международной поддержки новая революция, по его мнению, невозможна.
"В 2014 году сколько было международных консулов. В том числе Маккейн. Я его лично видел. Это было вмешательство во внутренние дела Украины. Без международной поддержки такого Майдана, который был в 2014 году - не будет. Но бунт будет однозначно", - сказал Олейник.
Ранее, на своей странице в Facebook он написал, что финансирует палатку под Радой и делает это "как гражданин Украины".
"Это не поддержка Саакашвили, а поддержка группы людей из Черкашины, которых я хорошо знаю. Они прошли все стадии украинского кризиса, и на собственной шкуре испытали прелести нынешнего правления по принципу: "За что боролись…". Я делаю это как гражданин Украины", - написал он.
Как известно, в 2014 году Генпрокуратура объявила в розыск экс-депутатаВладимира Олейника.
Олейник был одним из соавторов "диктаторских законов" 16 января, голосование за которые вызвали обострение на Майдане. В декабре 2014 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Олейнику подозрение в организации незаконного голосования в парламенте за законы "16 января". Он был объявлен в розыск.