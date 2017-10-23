Металлурги просят Гройсмана, чтоб "Укрзализныця" работала справедливо

"Укрзализныця", пользуясь монопольным положением на рынке, демонстрирует дискриминационный подход при распределении вагонов, от которого страдают металлургическая и горнодобывающая промышленности, которые являются базовыми отраслями национальной промышленности. Как сообщает 5 канал со ссылкой на UAprom.info, об этом говорится в письме ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой посодействовать устранению преференций для определенных компаний со стороны УЗ и любых злоупотреблений, связанных с этим вопросом.

"Верим, что именно благодаря Вашей поддержке "Укрзализныця" принципиально изменит подход к управлению парком полувагонов и введет механизм пропорционального их распределения между всеми владельцами груза Украины в объеме 30-40% от их фактической нагрузки (соответствует средней доле полувагонов УЗ на рынке Украины в 35-40%), что позволит устранить существующую дискриминацию отдельных грузовладельцев и позволит промышленным производителям своевременно выполнять свои экспортные контрактные обязательства и избежать значительных финансовых и репутационных потерь", – говорится в письме.

В то же время металлурги напомнили, что в течение длительного периода наблюдается откровенная дискриминация промышленных предприятий горно-металлургической отрасли в части обеспечения подвижным составом полувагонов, которые находятся под управлением филиала "Укрзализныци" – Центра транспортной логистики (ЦТЛ). "Отсутствие механизмов процесса распределения национального парка полувагонов между грузоотправителями Украины, проблемы непрозрачности и связанные с этим злоупотребления и откровенная коррупционная составляющая за это время только усугублялись", – констатируется в документе.

В письме отмечается, на сегодня складывается ситуация, когда возможность "Укрзализныци" предоставлять преференции определенным грузовладельцам приводит к тому, что обеспечение отдельных частных владельцев груза парком полувагонов ЦТЛ стабильно составляет 90-100% от их общей потребности, в то время как отдельные металлургические и горно-обогатительные комбинаты обеспечиваются государственным парком хотя бы на 10%, при этом обеспечение определенных отдельных предприятий ГМК вообще не насчитывает даже 5%, хотя доля ЦТЛ на рынке грузовых перевозок достигает 40%.

"В целом, за период январь-июль 2017 предприятия ГМК были обеспечены государственным ресурсом полувагонов лишь на 20% от общей потребности", – подчеркивается в тексте. Ассоциации также просят обратить внимание на то, что согласно ст. 12 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, считается монопольным.

"Мы считаем, что государственная железнодорожная монополия, которая обеспечивает 54% национальных грузоперевозок, должна действовать в интересах всех без исключения участников процесса перевозок, создавать и поддерживать равные условия для всех грузовладельцев, поскольку все отправители платят одинаковый тариф", – резюмируется в обращении.