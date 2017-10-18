Попытка штурма палаточного городка под Радой: опубликовано видео

18:12, 18 октября 2017
Политика
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Силовики во время попытки штурма под парламентом применили слезоточивый газ.

Опубликовано видео попытки штурма полицейскими палаточного городка на улице Грушевского. Его на своей странице в Facebook опубликовал Рух "Визволення".

Как сообщал УНИАН, штурм начался примерно в 17:20. Спецназовцы начали наступление на палатки на улице Грушевского со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского.

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Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики начали применять слезоточивый газ.

Вместе с тем, полиция сразу отступила на территорию площади Конституции, остановив таким образом штурм.

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