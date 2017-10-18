Полиция совершила попытку штурма палаточного городка под парламентом (видео)

Полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского. Как передает корреспондент УНИАН, штурм начался примерно в 17.20.

Спецназовцы начали наступление на палатки на улице Грушевского со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться.

Силовики применили слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от «Самопомочи» Егор Соболев. Вместе с тем, полиция сразу отступила на территорию площади Конституции, остановив таким образом штурм.

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В момент штурма большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к Администрации президента Украины.

Также на углу Грушевского и Липской стоит кордон нацгвардейцев и спецназовцев численностью до 300 человек.

На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского. Часть активистов убеждали их, что этого делать не нужно. Пока демонтированы не более 10 плиток.

Напомним, по сообщениям СМИ, участники митинга отобрали несколько полицейских щитов . Также неизвестные молодые люди в масках начали разбирать мостовую рядом с палаточным городком.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ​​ряд общественных организаций.

В течение дня произошли столкновения полиции и митингующих. Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР как минимум до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.